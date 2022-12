Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka juba pika kogemusega ettevõtteid,“ sõnas RUPi juht Madis Raukas.