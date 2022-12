Chris Robbins: turvaline internet peab olema kättesaadav kõigile

Interneti turvalisusega seotud probleemid pole suured ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Rünnakute hulk ja nendest tulenevate kahjude suurus on aina märkimisväärsem. Selle peamine põhjus on lihtne: küberrünnakud õnnestuvad jätkuvalt ja need toovad kurjategijatele kasu.

Lisaks sellele, et küberkuritegevus on kasumlik, muutub see ka aina automatiseeritumaks ja laiahaardelisemaks. Selliselt tasub rünnak ära isegi siis, kui küberkurjategija õnge satub üks inimene tuhandest. Parem ligipääs erinevatele IT tööriistadele ja süsteemidele on lisaks üksiküritajatele suurendanud ka organiseeritud kuritegevuse osakaalu kübermaailmas.

Praeguses geopoliitilises olukorras on eksponentsiaalselt kasvanud ka riiklikult rahastatud või toetatud küberrünnakud just infrastruktuuri ja valitsusasutuste vastu. Küberrünnakud on populaarsed ka nende seas, kes üritavad äärmuslikke poliitilisi vaateid propageerida.

Näha on ka seda, kuidas üha enam on inimeste isikuandmetega seotud rikkumisi. Põhjust pole tarvis kaugelt otsida: inimesed jagavad sotsiaalmeedias isiklikke ja neid haavatavaks tegevaid andmeid ning neid on küberkurjategijatel lihtne ära kasutada.

Seadmed võrgust välja?

Kõige parem viis selleks, et küberkuritegevuse ohvriks mitte langeda, on internetivõrgus mitte olla. Ometi elame internetiajastul ja digiriigis ning igapäevaseid tegevusi on veebis toimetamata pea võimatu ette kujutada. Täna ei ole seadusega reguleeritud, kuidas ja mil viisil inimesed end internetis kaitsma peavad, seega jääb vastutus peamiselt kõikide enda kanda.

Õnneks on väga palju organisatsioone ja valdkondi, kellel on aktiivne ning oluline roll interneti turvalisuse tagamisel nii üksikisikute kui ka ettevõtete jaoks. Ühed neist on telekomi ettevõtted, kes pakuvad internetivõrku ja ka teenuseid ning seadmeid selles tegutsemiseks. Need on aga küberkurjategijate jaoks samuti ahvatlevad rünnaku sihtmärgid.