Euroopa verivärske otsuse valguses koguneb võimas kartell

Maailma majandusmeedias väidavad eksperdid, et suure tõenäosusega otsustavad OPEC+ riigid vähendada naftatootmist, et barreli hind jõuaks taas stabiilselt 90 dollarile. Just see on variant, mis OPEC+ riikidele sobib, ja viimasel ajal on nad tegutsenud selles suunas, et see piir saavutada. Lähiajalugugi teab väga madalaid naftahindu, kuid enam kartell sel juhtuda ei lase. Pidevalt vaadatakse, mis turul toimub, ja reageeritakse kähku. Nüüd on jutuks kaks peamist teemat: kuidas mõjutavad nafta hinda G-7 ja Euroopa Liidu Vene naftale seatud hinnalagi ja olukord Hiinas.