Väetise kriis läbi. Sanktsioonidega keelustatud Venemaa väetisele on leitud asendus

Baltic Agro väetiste tootejuhi Mihkel Salumi kinnitusel väetistest maailmaturul hetkel puudus ei ole. Enne Venemaa sõjalist agressiooni Ukrainas moodustas Vene päritolu väetiste osakaal Eestis tarbitavatest väetistest 50-60%. Põllumeestel läks keeruliseks kevadel, kui Venemaalt väetise importimine keelustati ja sellele tuli asendus leida teistelt tarnijatelt. Ka Danish Agro Grupp, kuhu kuulub Baltic Agro, loobus juba veebruarist Venemaa ja Valgevene päritolu põllumajandustoodete importimisest. Vene väetised on asendatud Euroopa, Maroko ja ka Ameerika päritolu väetistega. Äsja jõudis nende vahendusel Ameerikast New Orleansi sadamast Läänemerre ammooniumnitraatväetise last, millest 15 000 tonni laaditi maha Klaipedas ja ülejäänud 10 000 tonni Sillamäe sadamas.