Nafta hinnapiiri mõju Venemaale jääb esialgu lahjaks. Eurooplaste kannatused algavad veebruaris

Euroopa Liit jõudis reedel kokkuleppele kehtestada Venemaa nafta hinnale ülempiir 60 dollarit barrelist. Samal päeval allkirjastasid kokkuleppe ka G7 riigid ja Austraalia. Ülempiir Venemaa naftale hakkab kehtima esmaspäeval. Samal päeval kehtestab Euroopa Liit boikoti enamikule meritsi veetavale Venemaa toornaftale. Neil kahel meetmel võib olla vastuoluline mõju nafta hinnale. Ühest küljest on mure, et boikoti tõttu väheneb turul pakkumine, kuid see konkureerib hirmuga, et maailmamajanduse jahtumise tõttu nõudlus vähenebki.