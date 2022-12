Ebaõnnestunud universaalteenus. Väikeettevõtted sellega liituda ei julge

Enamik Euroopa riike toetab ettevõtteid, osaliselt kattes energiakriisi tõttu paisunud energiakulusid. Ettevõtjad on Eesti valitsust mitu kuud kritiseerinud, sest neile ei ulatata abikätt. Eesti konjunktuuriinstituudi küsitlustes on ettevõtted andnud tuleviku väljavaadetele negatiivse hinnangu. Selle taga olev läbiv märksõna on „ettevõtlust hävitavad energiahinnad“, mille tõttu Eesti ettevõtted kaotavad konkurentsivõimes.