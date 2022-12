Kentsakas võlatüli: autojuht võttis tööandja kaubiku „pantvangi“ ja sõitis Eestist minema

Omapärase võlatüli keskele sattunud ettevõtja Kaspar Kungla rääkis, et kaubiku ärandas firmas töötanud autojuht Janek, sest nende ühine tuttav oli talle väidetavalt jäänud raha võlgu. Sõiduki võtmise eesmärk oli survestada ühist tuttavat, et see raha ära maksaks.