Hinnatõus ei mõju. Üks jõulude ajal oluline asi, mille hind püsib juba 14 aastat

Iga aasta tuuakse enne jõule riigimetsast koju ligikaudu 10 000 kuuske. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsaosakonna peametsaülem Andres Sepp ütleb, et ei oska prognoosida, kas tänavune üldine hinnatõus mõjutab ka jõulukuuskede ostmist riigimetsast. Pigem kaldub ta uskuma, et inimesed, kes on harjunud kuuse jõuluks tuppa tooma, teevad seda ka tänavu.