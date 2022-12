Võimas kokkuhoid. Eestis säästeti jälle kolmandik gaasist

Tänavu aasta on gaasitarbimine vähenenud kogu regioonis, kommenteeriti Eleringist. Tarbimise vähenemise põhjuseks on oluliselt kallinenud gaasi hind kui ka Venemaa poolt Ukraina vastu alustatud sõda. Sõja tõttu katkestati gaasi tarneahelad Venemaalt, milledele pidi otsima asendust gaasitarneteks LNG tankeritega. Gaasivarustuse erakorralise olukorra tõttu on suuremad gaasitarbijad vähendanud või asendanud oma gaasi tarbimise mõne muu energiaallikaga. Sama teed on mindud ka Eesti gaasisüsteemis, kus kaugküttesektor on gaasi energiaallikana asendanud biomassi, põlevkiviõli ja diislikütuse kasutamisega.