Autosaaste vähendamiseks vajab Eesti automaksu

Transpordiameti andmetel on Eestis registrisse kantud 948 868 sõidukit. Eesti elanike arv on pisut üle 1,3 miljoni, neist täiskasvanuid ehk võimalikke autoomanikke on ligikaudu 1,1 miljonit. Piltlikult võib öelda, et iga teine vastutulev inimene omab Eestis mingit mootorsõidukit. Seda on meie väikese riigi jaoks liiga palju.

Liiga vanad ja liiga võimsad

Meie autopark on ka väga vana. Kõrge vanus suurendab samuti heitgaaside koguseid. Transpordiameti statistikast selgub, et 10-20 aasta vanuseid sõidukeid on Eestis 337 732, üle 20-aasta vanuseid autosid 289 441. Uuemaid kui 10-aastaseid sõidukeid on Eestis vaid 321 683.

Uute autode müüjal lasub juba mõnda aega kohustus teavitada tarbijale pakutava sõiduauto kütusekulust ja süsinikdioksiidi ( CO 2 ) heitest, kuid see ei ole muutnud autoomanike tarbimisharjumusi. Aastate jooksul on küll märgata, et keskmise uue sõiduauto CO 2 natuke langenud, ent jätkuvalt kroonib müügitabelite tipus ka kütusekulukamaid uusi autosid. Paistame silma, et meie uued autod on keskmistest autodest ligi viiendiku võrra kulukamad kui mujal Euroopas. Eestlastel mängib uue auto ostul paraku peamist rolli välimus, suurus ja võimsus, mitte keskkonnasõbralikkus.

Automaks muudaks olukorda

Eesti vajab autopargi jätkusuutlikumaks muutmisel senisest oluliselt mõjusamaid samme. Lihtsalt loota, et inimeste harjumused muutuvad iseenesest, meid rohepöörde eesmärkidele lähemale ei vii. Erinevad märgised ja loosungid inimeste mõttemustreid ei muuda. Oluliselt efektiivsem on auto soetamise ja omamise maksustamine. Eesti on ainus riik Euroopas, kus ei ole ühtegi automaksu. Mujal riikides on erinevaid automakse kasutusel juba aastaid. Maksustades autoomanikke auto võimsuse või vanuse alusel, on suudetud vähendada ka CO 2 heite hulka.

Oluliselt efektiivsem on auto soetamise ja omamise maksustamine, kuid Eesti on ainus riik Euroopas, kus ei ole ühtegi automaksu.