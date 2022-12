Aeg vaadata üle elektriostu leping. Universaalteenus tõi alla fikseeritud hinnaga elektripaketid

Võrdlusportaali Elektrihind.ee juht Birgit Jõgeva ütleb, et eelmisel kuul oli inimestel jätkuvalt suur huvi universaalteenuse vastu. Elektrimüüjad aga oma universaalteenuse pakettide hindades muudatusi teinud ei ole.

Muutused on toimunud hoopis fikseeritud hinnaga pakettides. „Nende hinnad muutusid soodsamaks,“ kinnitab Jõgeva. Tema sõnul on eriti suurt muutust märgata Alexela ja 220 Energia tähtajalistel fikseeritud pakettides. Nende hind langes novembris võrreldes oktoobriga 22%. Mõnevõrra tulid allapoole ka Eesti Energia hinnad. Kõige kallimaks on jäänud Elektrum Eesti.