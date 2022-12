Kui varem on pere ostukorvi maksumus konjunktuuriinstituudi andmetel suurenenud aastas kõige rohkem kümme eurot, siis tänavu on see mullusega võrreldes kasvanud 21,58 euro võrra. Kuigi hinnatõus võib tunduda üüratu, räägivad toidutootjad, et lõpphind ei kata endiselt isegi toodete omahinda.