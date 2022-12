Väiketootjad: praegu läheb veel hästi, kuid hinnatõusu vältida ei õnnestu

Õnneks on ettevõtte jaoks elektri hind fikseeritud, kuid Kuusik heidab riigile ette, et universaalteenuse kohta on tehtud vähe teavitustööd. Kui kodutarbija saab oma seniselt paketilt universaalteenusele üle minna leppetrahvi maksmata, siis mikro- ja väikeettevõtjad peavad siiski maksma trahvi, mis ei pruugi olla üldse väike summa. Universaalteenus võib küll börsihinnaga paketist odavam tulla, aga trahv nullib saadava kasu. „Praegu räägitakse, et keegi ei taha selle universaalteenusega liituda. Ei taheta, sest on trahv,“ selgitab ta.