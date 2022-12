Lubadused jäidki lubadusteks. Venemaa poeriiulitelt leiab endiselt lääne kaupu

Hellman’si majoneesi ja kastmeid ning ketšupit või erinevaid maitseaineid, Barilla pastat või äsja turule toodud Hellman’si burgerikastmeid võib näha Venemaa kaupluste riiulitel isegi siis, kui Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse jätkub, seisab pressiteates.

Aegumiskuupäevad näitavad, et eespool nimetatud tooted on riiulitele jõudnud alles hiljuti. Kauba kehtivusaeg on järgmise aasta keskpaik ja seda saab tellida ka internetist. Samal ajal teatas rahvusvaheline ettevõte Unilever, mis haldab Hellman’si kaubamärki, aasta alguses ametlikult, et peatab oma tegevuse Venemaal.

„Me mõistame jätkuvalt hukka sõja Ukrainas ja peame seda Venemaa riigi julmaks ja mõttetuks agressiooniaktiks,“ ütles tegevjuht Aland Jope märtsis tehtud ametlikus avalduses, lisades, et ettevõte on peatanud kogu oma toodete impordi ja ekspordi Venemaale. „Samuti külmutame kõik meedia- ja reklaamikulutused. Me ei investeeri enam sellesse riiki ja ei saa kasu oma kohalolekust Venemaal,“ ütles Unileveri juhtkond märtsis.

Heinz on samuti ametlikult teatanud, et lõpetab oma toodete impordi Venemaale. „Samal ajal kui me jätkame Ukraina humanitaarkriisi tähelepanelikku jälgimist, on Kraft Heinz peatanud kõik uued investeeringud Venemaal, samuti kogu Kraft Heinzi toodete ekspordi Venemaale ja toodete impordi Venemaalt,“ ütles ettevõte oma ametlikus avalduses.

Tegelikkus on siiski mõnevõrra teistsugune. Hellman’si, Heinzi ja teiste lääne tootjate tooteid võib endiselt leida Venemaa supermarketite riiulitelt. Samuti on Heinzi tooted saadaval internetis jaemüügiketis Sparis üle kogu Venemaa. Pärast seda, kui Unilever on avalikult Venemaast distantseerunud, on ettevõte öelnud, et neil on ka Kiievis 14 töötajaga kontor.