Kreml: Venemaa ei tunnusta nafta hinnalage ja see ei mõjuta „erioperatsiooni“ finantseerimist

„Otsust [Venemaa vastumeetmete kohta] valmistatakse ette. Loomulikult on selge üks. Mingeid lagesid me tunnustama ei hakka,“ ütles Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„[Olukord] muutub. Selge ja vaieldamatu on see, et nende otsuste langetamine on samm maailma energeetikaturgude destabiliseerimise suunas,“ ütles Peskov.