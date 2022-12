Kristjan Järvan vastas, kas riik suudab energiakriisis ettevõtteid aidata

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan rõhutab, et praegune komplekskriisi olukord seab majanduse ette tervikuna palju väljakutseid, kuid järjepidevad investeeringud innovatsiooni annavad ettevõtetele võimaluse muuta end tulevaste kriiside suhtes kindlamaks. „Ettevõtete suurenenud investeeringud teadus- ja arendustegevusse on ka selge signaal vajadusest arendada uudseid tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid, et olla globaalsel turul konkurentsivõimelisemad,“ märkis Järvan.