Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste sõnul on üürituru pakkumiste arv kasvanud ja üürihinnad on alates septembrist alanenud.

Ta märgib, et Tartus olid üürihinnad kõrgeimad juunis ja praeguseks on need 6% madalamad. Tallinna statistiline kõrgpunkt jäi augustisse ja ligi kolme kuuga on üürihinnad alanenud keskmiselt 7,5%. „Hetkeseisuga keskmiselt 7–8% langustempo ei ole süvenenud, ning kuna järjest vähem inimesi on võimelised kinnisvara ostma, ei ole olulist üürihindade languse jätkumist oodata,“ ütleb Eliste. Kõnealune statistika on kokku pandud kõiki kv.ee portaalis olnud pakkumisi arvesse võttes.