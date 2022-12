Rail Baltic kuulutas välja esimese hanke põhitrassi ehitamiseks

Rail Baltica raudtee põhitrassi ehitamist alustatakse Kohila vallast. Harju maakonna ja Rapla maakonna piirist kuni Sihi teeni kulgev ehituslõik on 9,4 kilomeetrit pikk. Rajatava muldkeha laius on kuni 14 meetrit ning hanke õnnestumise korral plaanitakse ehitustöödega alustada 2023. aasta sügisel.

„Kahtlemata on põhitrassi raudteekehandi esimese ehitushanke välja kuulutamise näol tegemist märgilise sammuga, mille nimel kogu Rail Baltica meeskond pingutanud on. Esimesel ehitusse mineval lõigul on tänavu juba valmis saanud ka Tagadi tee viadukt, Loone ökodukt ja Künka tee viadukt. Ootame nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ehitusettevõtjate aktiivset osalemist,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.