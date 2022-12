Ülemiste keskuse juht: kaubanduskeskused ei kao kuhugi

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et kaubandus on majanduse vedur nii täna, homme kui ka 50 aasta pärast. „Lähiaastatel ootab keskust ees suur laiendus, et muuta seda veel enam multifunktsionaalsemaks. Mitmed rahvusvaheliselt tuntud brändid on Ülemiste keskuse vastu huvi tundnud ning seega hõlmab laiendus ka kaubanduspindade suurendamist,“ ütles Pärnits. Ta lisas, et samuti on eesmärk paigaldada keskuse katusele päikesepaneelid, täiendamaks veelgi juba tehtud samme keskuse keskkonnasõbralikumaks muutmisel.