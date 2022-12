Keskpankurid pingutavad inflatsiooni alandamise nimel. Eesmärk on kaks protsenti

Mitmed ametnikud on öelnud, et pole veel otsustanud, kas teha kolmas järjestikune 75 baaspunkti suurune samm või 50 baaspunkti suurune samm. Nagel ütles, et otsuse tegemisel juhindutakse viimastest andmetest. „Meil on uued prognoosid aastateks 2023, 2024 ja esimest korda aastaks 2025. Need on meie otsuse aluseks,“ ütles Nagel. „On selge, et hinnatõusud peavad jätkuma.“ Küsimusele, kui kaua laenukulu tõuseb, vastas Villeroy, et „nii kaua, kui vaja“.