Patarei Merekindlusele väljastati ehitusluba

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 100 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondasid, sh Rotermann, Patarei Merekindlus, Golden Gate, Park Tondi. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.