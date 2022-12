Päev börsil: Saunum jätkab börsi kuumaks kütmist, USA indeksid languses

Balti alternatiivturul First North on toimumas midagi erakordset. Nimelt Saunum on juba mitmendat kauplemispäeva tõusjate tipus. Kui täna kerkis Saunum 15,07%, siis viimase nädalaga on olnud tõus 45% ja 31. oktoobri seisuga lausa 103%. Kas selle metsiku tõusu taga on kuust kuusse paranenud müügitulemused või miski muu, seda ei tea me lõpuni kunagi.