Lotomängijate jaoks jõustub tänasest oluline muudatus

„Kuna uues veebikeskkonnas tuleb kõigil mängijatel registreerida oma mängukonto uuesti ning e-posti ja arvelduskonto verifitseerimistoimingud nõuavad pisut aega, siis on hea see teha varakult, mitte viimasel hetkel enne loosimist piletiostu sooritades,“ ütles Eesti Loto juht Riina Roosipuu. „Uue konto loomisega tagavad mängijad oma andmete õigsuse.“

Juba liitunud mängijad on andnud Eesti Lotole palju positiivset tagasisidet, aga aidanud leida ka mõningaid parandamist nõudvaid vigu. Enim on küsimusi esitatud uue konto loomise ja e-rahakoti vajalikkuse kohta.

E-rahakott annab mängijale järgmisi eeliseid:

Eesti Loto uue mängukeskkonna arenduspartner on Saksa ettevõte The Quality Group, kelle loodud süsteeme kasutavad mitmed lotoettevõtted Euroopas. Partneritena on projekti kaasatud senise süsteemi arenduspartner Tietoevry Estonia AS.