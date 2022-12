Krüptoturu ülevaade: novembrikuus jõudsid kohale krüptotalve eriti kõrbedad külmakraadid

Tänu juhtumile on päevakorda tulnud krüpto-teenusepakkujate reservide olemasolu, käitumine klientide varadega ning regulatsioonid. Mitmed platvormid on avalikustanud oma reservid ja hakanud tugevamalt tähelepanu pöörama reservitõestuse (proof-of-reserves) implementeerimisele. Binance on tänaseks tõstnud oma kasutajate turvalisusfondi (SAFU) mahu 1 miljardi dollarini. Euroopa Komisjon aga rõhutas vajadust liikuda kiiremini edasi Euroopa Liidu üleste regulatsioonidega, mis kaitseks investoreid.

Üldine meeleolu on hetkel negatiivne ning tundub, et on saavutatud konsensus nn krüptotalve tõelisele kohalejõudmisele. Hinnalangus on viinud miinusega opereerima ka kaevandajad, kes praeguste numbrite juures maksavad oma tegevusele peale. Positiivse märgina on krüptovaluutad ja -tehnoloogiad siiani olemas ning nende hind on endiselt eelmise tsükli tippude juures. Paljud finantseksperdid on sektorile surma kuulutanud, kuid siiani see tõelisuseks osutunud ei ole, kirjutas Brottier.