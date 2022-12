Eleringi analüüs: oleme valmis pingeliseks talveks

„Venemaa Ukraina vastu suunatud sõjast lähtuv energiakriis Euroopas on suurendanud Eesti ja regiooni energiavarustuse riske oluliselt, kuid analüüsi järgi on varustuskindlus tavaolukorras siiski tagatud. Samas ebatavaliselt suure hulga avariide kuhjumine ühele ajale võib tuua aga väga kõrged elektrihinnad eeloleval talvel või viia vajaduseni lühikeseks ajaks teatud ulatuses tarbimist piirata. Talv tuleb kindlasti energiavarustuskindluse seisukohalt pingeline,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Varustuskindluse tagamiseks on vajalik, et Eestis oleks umbes 1000 megavati ulatuses kindlaid tootmisvõimsusi. Võimsuste tagamiseks on Elering teinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku strateegilise reservi loomiseks. Elering on valmis selleks rakendama Euroopa Liidu regulatsioonile vastavad riigiabi meetmed.

Erakorraline desünkroniseerimine on jätkuvalt oht

Eeloleva talve vaates on tootmisvõimsusi regionaalselt piisavalt, et katta ära tiputarbimine. Samas on viimase aasta jooksul oluliselt kasvanud risk erakorraliseks desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist ja Narva elektrijaamade töö peatumiseks Vene Föderatsiooni tegevuse tulemusena ning võimalus, et Soome uue tuumajaama valmimine viibib. Samuti on halvenenud maagaasi ja teiste kütuste kättesaadavus.