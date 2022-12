„Oktoobris uuendasime me aasta lõpu prognoose, et olla konservatiivsem, võttes arvesse globaalse majanduse seisu. Ettevõtte selle aasta müügitulu prognoos vähenes seeläbi 8,7 miljoni euro peale, senise 9 miljoni euro asemel, mida planeerisime aasta alguses. Seevastu sel kuul meil on meeldiv teatada, et novembri tulemused on veel paremad kui me julgesime oodata,“ märkis ettevõte tulemusi raporteerides.