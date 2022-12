Seekordsed jõulud tulevad teistmoodi. Kuidas kasvatada meie kõigi turvatunnet?

Kuritegevus kasvab pühade ajal hüppeliselt

Telia turbevaldkonna juhi Aigar Käisi kinnitusel on paraku just pühadeperiood selline aeg, mil üldine kuritegevus kasvab – seda nii füüsilises kui ka digitaalses maailmas ning eriti just majanduslikult keerulisel ajal.

See on ka põhjus, miks Telia inimestele südamele paneb, kui oluline on läbi mõelda ja jälgida oma internetiharjumusi.

„Üldiselt kehtib reegel, et kõik, mis tundub liiga hea, et olla tõsi, ongi üldjuhul pettus. Mida aeg edasi, seda nutikamaks ja täpsemaks muutuvad erinevad küberrünnakud ja petuskeemid. See tähendab, et peame olema ka digitaalses maailmas ohtude osas üha valvsamad ja teadlikumad. Telias on meil küll üsna hea ülevaade erinevatest internetipettuste skeemidest ja trendidest ning püüame ennetada ja takistada nende jõudmist klientideni, aga paraku ei suuda me ennetada kõike. Seetõttu ongi hästi oluline, et inimeste ja ettevõtete internetikäitumine oleks hästi läbimõeldud ja piisavalt ettevaatlik,“ ütles Käis.