Eesti ja Leedu personaliagentuur moodustasid ülebaltilise haardega ettevõtte

Personaliotsingu maastikul ei ole sellisel tasemel professionaalseid teenuseid kõigis kolmes Balti riigis korraga seni pakutud. Kogu Baltikumi ulatuses on paljudes sektorites endiselt tööjõu nõudlus suurem kui pakkumine, mistõttu tööandjad on meeskonna füüsilise asukoha suhtes leplikumad. Sellistes olukordades tuleb appi kaugtöö. PeopleLinki partneri Jurgita Lemešiūtė sõnul on üha rohkem rahvusvahelisi ettevõtteid, kellel on Baltikumis ühine juhtimisrühm, mistõttu nõudlus kõiki kolme Balti riiki hõlmavate personaliotsingute järele kasvab. „Eelmisel aastal viisime läbi üle kümne sellise otsingu, kus kandidaadi asukoht – Lätis, Leedus või Eestis – ei olnud oluline. See avab ka kandidaatidele rohkem rahvusvahelisi võimalusi,“ ütles Lemešiūtė.