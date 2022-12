Lightyear hakkab vaba raha pealt intressi pakkuma

Lightyeari osa keskpankade pakutavast baasintressimäärast on püsivalt iga valuuta puhul 0.75%, andes ülejäänud kasumi klientidele edasi. See tähendab, et kui intressimäärad tõusevad, tõusevad ka vastavalt edasi kantavad intressid. Hetkel on USAs baasintressimääraks 3,75%, Ühendkuningriigis 3% ning euroalal 1,50% (keskpanga deposiidimäär).

Tulenevalt Euroopa keskpanga intresside tõstmisest on viimastel kuudel hakanud ka pangad hoiustatud raha eest rohkem intresse maksma, kuid seda eelkõige tähtajaliste hoiuste puhul. Näiteks teatas novembris Inbank, et aastase tähtajalise hoiuse intress on 2,6%, kuid 60-kuulise perioodi puhul 3,5%. Pikema perioodi puhul pakub sama suurt intressi ka Holm Bank. LHV teatas novembris, et nende üheaastase tähtajalise hoiuse intressiks on nüüdsest 2%, Coop Pangas on see sama perioodil 2,5%. Kõikide nende puhul on tegu siiski tähtajalise hoiusega ehk need on lukustatud teatud perioodiks.