KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas ja kuhu osta praeguses olukorras kodu?

Kinnisvara hinnad on hakanud stabiliseeruma ja kiire kasv on ostjate õnneks peatunud ning pangad väljastavad kodulaene samadel tingimustel, mis varem. Sageli on lihtsam kodu osta linna või linna lähiümbrusesse, kuid Coop Pank peab oluliseks toetada inimeste unistusi igas Eestimaa paigas. Selleks pakuvad nad koostöös KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutusega (MES) mitmeid atraktiivseid võimalusi kodu soetamiseks ka väljaspool tõmbekeskusi.

„Kui endal piisavalt vaba raha kodu sissemakse tegemiseks ei ole ja ei ole ka ühtegi lisatagatist, pakub riik käendust läbi sihtasutuse KredEx. Neil on kodulaenu käendused näiteks noortele spetsialistidele, lasterikastele peredele ja ka energiatõhusa kodu ostmiseks,“ rääkis Coop Panga erakliendi kinnisvara finantseerimise äriliini juht Karin Ossipova omafinantseeringu vähendamise võimalustest.

Ta lisas, et alates sellest aastast käendab KredEx ka maapiirkonda kodu ostjaid ja renoveerijaid. „Coop Pank on siiani ainus pank, mis KredExi uut maapiirkondade käendust vahendab. Lisaks aktsepteerime kodulaenu omafinantseeringuna ka maapiirkondadele mõeldud MESi kaaslaenu,“ sõnas Ossipova ja soovitas kõigil kodulaenu huvilistel täpsema info saamiseks panga laenuhaldurite poole pöörduda .

Maakodude ostmise ja renoveerimise kõrval on eestlaste seas endiselt populaarsed ka uusarendused. Liveni tegevjuht Andero Laur kinnitab, et hoolimata ärevatest pealkirjadest meedias nemad ühtegi arendust seisma ei ole pannud ja pole ka kuulnud, et mõni teine arendaja seda teinud oleks.

„Pigem võib ette tulla uute arenduste ja ehitustegevuse edasilükkamist ja selline plaanide muutmine on igati loomulik. Näiteks mõne Skandinaavia arendaja kodulehelt võib leida info, et müük on alanud ja ehitust alustatakse siis, kui vähemalt 50% kodudest on müüdud. Sellega tagatakse nõudluse ja pakkumise hea tasakaal,“ sõnas Laur.