SEBE alustas Harjumaa edelasuuna bussiliinidel reisijatevedu

Tegemist esimese korraga Eestis, kus avalikel bussiliinidel asendatakse suures mahus fossiilne diisel jäätmetest ja jääkidest toodetud taastuvkütusega.

SEBE omaniku Hugo Osula sõnul on kuni siiamaani hangetel eelistuse saanud gaasibussid. „Harjumaa viimasel hankel osutusime võidukaks hoopis Neste MY kütusega.“

„Neste MY ehk 100-protsendiline HVO on sama mis diislikütus. Seega ei seo me end sõltuvaks ühest kütusest, vaid saame oma diiselbusse kasutada nii HVO kui ka diisliga sõitmiseks. Oluline on see just pikaajalise investeeringu seisukohalt, sest oleme kalkuleerinud oma bussidele Neste MY puhul pikema kasutusea kui gaasibusside puhul,“ ütleb Osula.

„Loodan väga, et Neste MY kütuse ja tavadiisli hinnavahe ei kujune märgatavaks. See oleks ühtlasi eelduseks HVO-tehnoloogial baseeruva kütuse laialdasemal kasutamisel kommertsliikluses ja Lux Expressi puhul,“ märgib mitme bussitranspordiettevõtte omanik.

Osula rõhutab, et ühistransport on kõige rohelisem ja jätkusuutlikum transpordiviis maailmas. „Kui bussireisijatest ka 10 protsenti sõidaks sõiduautoga, oleks see koormus meie teedel kohe märgatav ning süsinikuheites mõõdetav. Hind tuleb aga bussireisijate jaoks hoida kättesaadav, sest kui see on inimeste talumisvõimest kallim, mida me tihtipeale kahjuks viimasel ajal kogeme, hakkab see määrama, kui efektiivselt ja kui jätkusuutlikult ühiskond sõitjate transporditeenust saab pakkuda. Ja selles mõttes on HVO-tüüpi kütused nagu Neste MY minu hinnangul revolutsioonilised, sest täielikult taastuvatest jääkidest loodav kütus võtab keskkonnast ära need jäägid, mis paratamatult inimühiskonna tegevuse tulemusena tekivad. Ja teiselt poolt annavad võimaluse neid jääke rakendada liikuvusteenuses,“ ütleb ta.

SEBE hankemaht Harjumaa edelasuuna ühistranspordi teenindamisel on 1,6 miljonit kilomeetrit aastas. Selle kilometraaži juures on meie aastane kütusevajadus 600 000 liitrit Neste MY kütust. Tavalise diislikütuse puhul on selle kütusekoguse tarbimise elutsükli süsinikuheide 91169 kg, Neste MY puhul 9117 kg aastas.