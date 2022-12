E-kaubanduse liit: kas riik kingib Aasia kaupmeestele jälle eritingimused?

Kuna välismaised e-poed jätavad Eestile ulatuslikult käibemaksu tasumata, siis saatis rahandusminister Annely Akkermann eelmisel nädalal kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muudatused, mille tulemusel hakkab maksuhaldur kvartaalselt saama andmeid piiriüleste maksete kohta, mis võimaldab käibemaksulaekumist parandada. See puudutab aga kahjuks jälle ainult Euroopa Liidu liikmesriike ja jätab järjekordselt radarilt välja Aasia kaupmehed, kes müüvad Eestisse kaupu väga ulatuslikus mahus. Eesti E-kaubanduse Liit on korduvalt rõhutanud, et direktiivi rakendamine, mis puudutab ainult Euroopa Liidu ettevõtteid, lahendab taas vaid pool probleemi.

„Tahaks rahandusministeeriumi kiita, et lõpuks ometi on astutud esimene konkreetsem samm maksuaugu klaarimiseks. Oleme mitu aastat rääkinud, et on äärmiselt ebaõiglane, kus Eesti jaoks läheb märkimisväärne summa kaduma – konservatiivse analüüsi järgi 145 miljonit eurot aastas,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Aga tuleb rõhutada, et see on lahenduskäigust vaid pool, sest eestlaste raha jääb suures osas Aasia kaupmeestele, kellele tuleb samuti tähelepanu pöörata. Maksu- ja tolliamet ei tea kõiki välismaal tegutsevaid e-poode ega seda, kui palju nad Eesti inimestele kaupa müüvad. Samal ajal on Eesti makseteenuse vahendajatel vajaminev info ju olemas.“