Peaaegu valmis. Volta kvartalis avati uued tänavad

„Volta kvartal on Põhja-Tallinna üks suurimaid arendusi ning selle ehitus liigub jõudsalt ja plaani järgi hoolimata väljakutsuvast aastast. Uue etapi esimene hoone aadressil Uus-Volta 9 on värskelt valminud ning esimesed pinnad uutele omanikele üle antud,“ sõnas Endoveri juhatuse liige Robert Laud. „Volta arendamisel tunneme olulist vastutust, et luua väärikas ja jätkusuutlik vana ja uue arhitektuuri kombinatsioon ning hoonete ja pargialade sümbioos,“ lisas Laud.

Üle 120 aastase ajalooga 172 meetri pikkune paekivist tööstushoone sai uue elu kaasaegse elu- ja ärihoonena, mis kannab nime Volta Galerii Loftid. Townhouse tüüpi maja pärl on privaatsete hoovialadega läbi kolme korruse luksuskorterid ning isikupärased äripinnad. Eksklusiivsetele kodudele annavad iseloomu 6,4 meetri kõrgused laed, taastatud ajaloolised kaaraknad ja privaatsed hoovialad. Algselt kahe lööviga tehasehoonest jääb üks lööv täielikult avatuks ning endise tööstushoone sisse rajatakse haljastatud sisehoovid, mille tagaosas on privaatsuse tagamiseks säilitatud kaaravadega paekivimüür.

Rajati kaks uut tänavat

Mahuka kvartali arendus tingis ka ulatusliku uue taristu loomise. Kvartalisse rajati kaks uut tänavat, Uus-Volta ja Mootori tänav. Sademevee kanalisatsioonivõrku pandi maasse kokku üle 1,5 km, mis hõlmas Peetri, Tööstuse ning Volta tänavat ja Volta kvartali sisest sadevee torustikku. „Erinevalt Kalamajast, kus suur osa hooneid on gaasi- või ahjuküttel, sai Volta kvartal uue kaugküttesüsteemi. Kvartali uute hoonete katustel on päikesepaneelid ning koostöös Enefitiga rajasime kvartalisse esimese suurema linnasisese operaatorineutraalse sidevõrgu, mis sellisel kujul on täna ainulaadne. Koostöös Enefitiga on planeerimisel ka uudne rakendusest juhitav elektriautode laadimislahendus,“ märkis Robert Laud.