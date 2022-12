Amet hakkab ehituskeeluvööndisse rajatud puhkemaju likvideerima

Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul ohustab vahetult jõe kaldale rajatud kompleks keskkonda. „Halliste jõe kaldale rajatud kompleks asub täielikult kalda kaitseks seatud ehituskeeluvööndis. See ala on lamminiit, mis tähendab regulaarset üleujutust ja ühtlasi seda, et kalda kaitseks seatud piiranguala vähendamine lammialal ei ole isegi mõeldav,“ selgitas Keskkonnaameti peadirektor. „Oleme olnud omaniku suhtes enam kui kannatlikud, kuid seaduse rikkumine looduse arvelt tuleb ühel hetkel otsustavalt lõpetada,“ ütles Vakra.