Sikkut Berliinis: Läänemere elektrivõrguga tuleb jõulisemalt edasi minna

„Läänemere meretuuleenergia potentsiaal on hinnanguliselt kuni 93 gigavatti, kuid praegu on sellest kasutusel vaid veidi üle kahe gigavati. Meretuuleenergia arendamine on kogu piirkonnas aga kriitilise tähtsusega, et saaksime jätta maagaasi ja teised fossiilsed kütused minevikku ning tagada energiavarustus kohaliku keskkonnasõbralikumate alternatiividega – lisaks roheelektrile mängib tulevikus aina suuremat rolli ka rohevesinik. Seetõttu on mõistlik Läänemere-äärsetel riikidel teha tihedat koostööd, et luua merevõrk, mis võimaldaks meie merealadelt toodetava taastuvenergia transportida Mandri-Euroopasse ning tõsta ka piirkonna atraktiivsust investeerimiskeskkonnana,“ lausus Sikkut.