Lõpuks ometi jõuab nafta hinna langus Eesti tanklatesse: kütusefirma pani mootorikütuse hinna sulama

„Viimaste päevade maailmaturu toornafta hinnad on languses, mis võimaldas Circle K-l langetada nii mootorikütuse kui diislikütuse hindu kõikides teenindusjaamades üle Eesti. Maailmaturu hinnalangust mõjutavad hetkel peamiselt nii Euroopa kasvanud laovarud kui nõudluse vähenemine,“ lausus Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Sassi rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootoribensiinid ja diislikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootoribensiine ega diislikütust.