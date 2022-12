Kuld on müüdud, kinnisvara huvi ei paku. Kuhu liiguvad kohalike varahaldurite miljardid?

Pärast peaaegu kümneaastast ajavahemikku, kui aktsiate hindu aitasid tõsta keskpankade rekordmadalad intressimäärad, on investorid silmitsi uue olukorraga. Rahal on jälle hind. Turvalised võlakirjad maksavad märkimisväärset intressi, mille tõttu ei ole dividendiaktsiad ja kinnisvara enam atraktiivsed. Portfellist on müüdud ka kuld.