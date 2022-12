See kõik oleks toimunud veel varem, kui koroonaepideemia ei oleks maailma pikaks ajaks oluliselt muutnud. Delfi Ärileht istus Solarise keskuse kontoris ühe laua taha Morten Rud Pederseni ja META Advisory ühe asutaja Andreas Kajuga, et rääkida tehingu tagamaadest ja tähendusest. Aga sellestki, kas sektor on koos muu majandusega siirdumas langusesse.