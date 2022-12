Surnud tsooni „kaunistavad“ tühjad rendipinnad. Tallinn tunnistab, et tänavad on ajale jalgu jäänud

Viimase aasta jooksul on Tallinnas Pärnu maanteel oma uksed sulgenud mitu ettevõtet, neist tuntumad Café VS ja 30 aastat tegutsenud Westmani äri. Ka Tallinn tunnistab, et üksnes läbisõiduks mõeldud koridor pärsib kohalikku ettevõtlust.