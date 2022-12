KredExi väikeelamute toetust saab taotleda ka uuel aastal

Juhul, kui toetuse abil on plaanis maja renoveerida, ei tohi enne taotluse esitamist töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid. Kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks, võib tehtud olla projekteerimine ja võetud hinnapakkumine paigaldustöödele, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% ja suurim toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetuse määr 30% ja suurim toetussumma 20 000 eurot. Juhul, kui koos päikesepaneelide paigaldamisega tehakse lisaks muid abikõlblikke töid, on läbivalt toetuse määr 30%.