Eestlane maksab kiire interneti eest kaks korda rohkem kui lätlane. Tele2 süüdistab selles konkurenti

Tele2 Eesti juht Chris Robbins tõdes, et nad on aastaid tõstatanud ebamõistlikult kalli interneti probleemi. „Riik peaks olema palju aktiivsem ja jõulisem Telia hulgimüügihindade õiglase reguleerimise ja võrkudele füüsilise juurdepääsu võimaldamise küsimustes. Tänane Eestit kattev võrk on üks Euroopa parimaid, seega ei ole õige väita, et põhiküsimus oleks selle edasiarendamises ja ehitusega seotud kuludega kallite hindade põhjendamises, nagu Eestis mõnel pool tavaks on väita,“ märkis ta.