Valmistutakse halvimaks. Toidutootmine jätkub ka elektrita või selle kõrge hinna korral

Nordic Milki juht Ülo Kivine andis juba mõned kuud tagasi allkirja lepingule, mille alusel tuuakse Eesti suurematesse piimatehastesse Teresse ja Farmisse kaks võimsat elektrigeneraatorit. Need on juhuks, kui halvimad stsenaariumid langevad kokku, nagu on hoiatanud peaminister Kaja Kallas ja Eleringi juht Taavi Veskimägi, ning Eestis katkeb elektrivarustus. Jäänud on mõni nädal pingelist ootamist, kuni generaatorid kohale jõuavad. Seejärel võib Kivine olla kindel, et tema juhitavates tehastes ei katke tootmine ka siis, kui Eestis elektrit pole.