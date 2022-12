Positiivne üllatus: Eesti iduettevõtetel tuleb rekordiline aasta

Eesti investori, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul on kokkuvõtete tegemiseks veel vara, eriti niivõrd dünaamilises sektoris nagu idusektor, kuid üldised arengutrendid on selged. „Kahtlemata on sellel aastal olnud maailmamajanduses väga karmid ja muutuvad ajad, kuid just sellistel aegadel on tihti tuule tiiba saanud ettevõtted, mille lahendused on maailma muutvad. Eesti iduettevõtted on alati olnud suunatud käibe kasvatamisele ning on seetõttu uute oludega kiiresti kohanenud,“ kommenteeris Ragnar Sass.