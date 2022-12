Rahvusvaheline äristrateeg: Eestis on olemas vajalik taristu ja mõtteviis uuenduste hoogustamiseks

Hollandlane Patrick van der Pijl on globaalse äridisaini agentuuri Business Models Inc. tegevjuht ja hinnatud peaesineja rahvusvahelistel konverentsidel. Ta on esinenud kokku üle 500 korra enam kui 30 riigis. Oma uut raamatut „Ärimudelite nihked“ kirjutades uuris Patrick enam kui 200 üleilmset ärimudelit ning tuvastas nende põhjal kuus nihet, mida edu jahtivatel ettevõtetel tasub silmas pidada.