Uus seadus: äriühingute piiriülene liikumine muutub turvalisemaks

„Registripidaja peab senisest laiemalt kontrollima piiriülese liikumise motiive. See on oluline tagamaks, et äriühingud ei saa kasutada piiriülest liikumist eesmärkidel, mis on ebaseaduslikud või millega võib kaasneda oht Eesti julgeolekule. Selleks, et registripidajal oleks piisavalt infot ja andmeid, et hinnata piiriülese liikumise motiive ja lubatavust, on tal edaspidi võimalik menetlusse kaasata erinevaid asutusi, näiteks rahapesu andmebürood,“ selgitas justiitsminister.