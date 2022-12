Uuring: eestlased jätavad jõulukinkide ostmise viimasele hetkele

Üle poole eestimaalastest (54%) tunnistab, et pühadekingituste tegemine on nende peres tähtsal kohal. Kinkide tegemise tähtsus on ajas veidi vähenenud – näiteks 2016. aastal olid kingitused olulised 62% elanike jaoks. 27% inimesi leiab, et jõulud ja aastavahetus on pere eelarvele koormavad ja nad peavad nuputama, kuidas ots-otsaga kokku tulla.

Andmise ja heategemise aeg

„Pühad on andmise ja heategemise aeg – selge on see, et paljud meist soovivad oma lähedasi ja sõpru üllatada toredate kinkidega. Hea meel on näha, et Eesti inimesed väärtustavad pühadel ka lihtsalt perega koos olemise aega,“ sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse ekspert Mari-Liis Jääger. „Teisalt võib kinkide ostmise tuhinas kergesti ületada oma eelarve tegelikke võimalusi. 16% Eesti elanikke tunnistas, et on viimase hetke kinkide tegemisel teinud ebamõistlikke väljaminekuid. Selle vältimiseks on oluline kirja panna või läbi mõelda koos perega, kellele ja kui kalleid kinke soovitakse teha, kui palju kulub jõulutoidule ning kui on vaja ka oluliselt rohkem sõite teha, siis ka kütusekulu. Oluline on omada ülevaadet oma soovidest, vajadustest ning võimalustest, et ei peaks laenu või järelmaksu kasutama.“