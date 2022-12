Circle K selgitab, kuidas kujuneb kütuse hind. Eile hind küll langes, kuid võib peagi taas tõusta

„Viimane nädal on maailmaturul olnud kui sõit lõbustuspargis Ameerika mägedel. Kui 1. detsembril oli toornafta hind pea 90USD/b, siis 7. detsembri hinnaks oli 77 USD/b,“ kirjeldas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi viimase nädala kütuseturu muutusi.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et kuna turud on volatiilsed, siis ei ole välistatud ka hindade ülespoole liikumine. „Täna on peamised hinnamõjutajad Euroopa laovarude kasv ning nõudluse vähenemine. Samas on jätkuvalt ebakindlus sanktsioonide mõju osas algaval aastal. Seega võib hind liikuda nii alla kui üles,“ selgitas Sassi ning nentis, et tänastes turutingimustes on hindade prognoosimine tänamatu töö. Novembris kasvas Vene nafta eksport läbi Balti ja Musta mere Euroopasse 8% võrreldes eelmise kuuga. Praegused andmed viitavad, et lähikuudeks paistab Euroopas toornaftat olema piisavalt katmaks ära Vene nafta sanktsioneerimisest tingitud tarneprobleemid.

Hiina ja majanduslangus

Peale selle suunavad hinda ülespoole jätkuvalt ka Hiina leevenev koroonapoliitika, mis on tõstnud optimismi Hiina nõudluse taastumise osas, ja Euroopa Liidu inflatsioon. Samuti 4. detsembril toimunud OPEC+ kohtumine, kus lepiti kokku praeguste tootmismahtudega jätkamises, ning Euroopa Liidu, G7 ja Austraalia kehtestatud Vene kütuse hinnalae vähene mõju.

Samas suunab hinda langusele jätkuvalt kartus eesoleva majanduslanguse ees, kuna on näha, et järsud intressimäärade tõstmised aeglustavad majandust ning vähendavad nõudlust. „Lisaks on tõusnud USA toornafta tootmismahud, mille sarnaseid tootmismahte nähti viimati 2020. aasta märtsis. Seega on USA laovarude ja nõudluse tasakaal normaliseerumas,“ ütles Sassi. Ka Euroopa Liidu laod on toornaftat jätkuvalt täis ning hinnatakse, et turg suudab enamikule Vene naftast leida alternatiivi.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht rõhutas, et Circle K Eesti AS ostab kõik mootoribensiinid ja diislikütused otse Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest. Circle K Eesti AS ei osta, müü ega vahenda Venemaal ega Valgevenes toodetud mootoribensiine ega diislikütust.