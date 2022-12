Rannarootsi lihatööstus saab uued juhid

Silver Kauri sõnul jätab ta ettevõtte Soomanile ja Akselile üle andes headesse kätesse. „Neil mõlemal on pikaajaline kogemus toidutootmise sektoris ja selge arusaamine kohalikust lihaturust,“ rääkis Silver Kaur. „Usun, et Rannarootsi pikaajaliste juhtivtöötajatena nad jätkavad seniste eesmärkide elluviimist.“

Ettevõttest lahkudes plaanib Kaur aja maha võtta, kuid peab siiski tõenäoliseks, et on tulevikus toidutootmise sektoriga seotud. „Vaatamata 25-aastasele kogemusele toidutootmise sektoris pakub see valdkond mulle jätkuvalt nii huvi kui väljakutset,“ märkis Silver Kaur. „Põllumajanduse ja toidutootmise valdkond on saanud viimastel aastatel jõudu juurde, kuna oleme mõistnud, et muu julgeoleku kõrval vajame ka toidujulgeolekut. See annab kohalikule toiduainetetööstusele eelise.“