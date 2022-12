Eesti Pank: ettevõtjate konkurentsivõime on tugeva surve all nii Euroopas kui mujal

Viimastel aastatel võidetud turuosa hoidmine on Eesti eksportööridel järjest keerulisem. Ettevõtjate hinnangud eksporditellimuste piisavusele on välisturgude nõrgema nõudluse ja kaubandustingimuste halvenemise tõttu muutunud kuust kuusse pessimistlikumaks. Ettevõtjate konkurentsivõime on tugeva surve all nii Euroopa turul kui ka mujal.