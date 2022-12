Järvani selgituse kohasel soovib riik, et tööjõud liiguks väiksema lisandväärtusega ettevõtetest suurema lisandväärtusega ettevõtetesse. Raskustesse sattunud tööstusettevõtted, kes on pidanud töötajaid koondama, on Järvani sõnul oma aja ära elanud ärimudeliga firmad, keda pole vaja maksumaksja raha eest toetada.